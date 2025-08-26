Ondarreta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Ayuntamiento de San Sebastián ha retirado esta madrugada 220 toneladas de piedras de la playa de Ondarreta

Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik Operatiboa berriro errepikatuko da gaur, astearte gauetik asteazkeneko goizaldera arte
18:00 - 20:00
Operativo en la playa de Ondarreta. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik
author image

EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de San Sebastián ha retirado esta madrugada 220 toneladas de piedras de la playa de Ondarreta El operativo volverá a repetirse hoy, desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles

El lunes y el martes por la noche se retirarán las piedras de la playa donostiarra de Ondarreta
Sociedad Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián Gipuzkoa Verano

Más noticias sociedad

Cargar más