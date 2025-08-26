Ondarreta
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik

Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik Operatiboa berriro errepikatuko da gaur, astearte gauetik asteazkeneko goizaldera arte
18:00 - 20:00
Ondarretako hondartzako operatiboa. Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik. Operatiboa berriro errepikatuko da gaur, astearte gauetik asteazken goizaldera arte.

Astelehen eta astearte gauean harriak kenduko dira Donostiako Ondarretako hondartzatik
Gizartea Donostia Donostiako Udala Gipuzkoa Uda

Albiste gehiago gizartea

Gehiago kargatu