San Sebastián
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El espectáculo de las olas atrae a decenas de personas al Paseo Nuevo donostiarra

Olas Paseo Nuevo
18:00 - 20:00
Olas en el Paseo Nuevo. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Olatuen ikuskizunak dozenaka pertsona erakarri ditu Donostiako Pasealeku Berrira

Última actualización

Debido al aviso de mala mar y oleaje emitido por Euskalmet, el Ayuntamiento de San Sebastián ha cerrado hoy la isla de Santa Clara y ha prohibido el acceso de vehículos al Paseo Nuevo. A pesar de ello, muchos donostiarras y visitantes han querido disfrutar del espectáculo de las olas y más de uno se ha ido a casa mojado de arriba a abajo.

Donostia-San Sebastián Temporales Eguraldia Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más