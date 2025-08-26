Donostia
Olatuen ikuskizunak dozenaka pertsona erakarri ditu Donostiako Pasealeku Berrira

Olas Paseo Nuevo
18:00 - 20:00
Olatuak Pasealeku Berrian. Irudia: EITB.

Azken eguneratzea

Euskalmetek abisu horia ezarri du gaur itsasaldeko arriskuagatik. Ondorioz, Donostiako Udalak itxi egin du Santa Klara uhartea, eta debekatu egin die ibilgailuei Pasealeku Berrira sartzea. Hala ere, donostiar eta bisitari askok olatuen ikuskizunaz gozatu nahi izan dute, eta bat baino gehiago goitik behera bustita joan da etxera.

Donostia Denboraleak Eguraldia Gizartea

