Navarra, una comunidad ya "tensionada", acogerá a 118 menores en el plazo de un año
Euskadi y Cataluña, por su parte, no tendrían que acoger a ningún joven de acogida debido al "esfuerzo realizado hasta la fecha", aunque Cataluña tiene intención de atender como mínimo a 31 personas, el mismo número que en anteriores campañas de acogida.
Navarra acogerá a 118 menores que le corresponden según el reparto del Gobierno central, pese a ser una comunidad con los "servicios de acogida ya tensionados", en solidaria con Canarias, según ha destacado Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, a la que se oponen la mayoría de comunidades, obligadas por ley a atenderlos.
En este contexto, Maeztu ha señalado que los más de 3 millones de euros asignados a la Comunidad Foral no serán suficientes y que tendrán que aportar fondos propios para la acogida de menores.
En cualquier caso, ha explicado que van a colaborar con el Gobierno de España para ayudar a la comunidad de Canarias, "que desde hace ya demasiado tiempo está en una situación insostenible".
Asimismo, ha asegurado que la situación actual se debe a la "falta de colaboración" de las comunidades gobernadas por el PP: "El Gobierno central se ha visto obligado a tomar esta decisión por la falta de colaboración de las comunidades autónomas del Partido Popular, que, desde el principio, se han mostrado remisas a colaborar de una manera voluntaria a atender una situación que es un problema de todos".
También ha indicado que "el procedimiento de traslado será progresivo, no van a ser los 118 menores a la vez, sino que va a ser en fases". El periodo de traslado es de un año y se comenzará, según le ha trasladado el Ministerio, por las comunidades menos tensionadas. "Navarra es una de las comunidades que tiene un nivel de atención mayor. Probablemente no sea ya este mes, sino que será en meses sucesivos cuando se produzcan esos traslados", ha dicho.
"Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria", ha afirmado la portavoz del Gobierno español Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
