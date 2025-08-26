Guerra en Gaza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Raúl Incertis, médico en Gaza: 'Se está retransmitiendo un genocidio en directo'

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Raul Incertis, medikua Gazan: 'Bonbardaketek Israel egiten ari den genozidioa berresten dute'

Última actualización

El médico de urgencias y anestesista Raúl Incertis ha trabajado hasta hace un mes en el hospital que Israel ha bombardeado, el de Nasser. Asegura que mientras él estaba allí sufrieron seis ataques, pero nada como este último.

Franja de Gaza Israel Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más