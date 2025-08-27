Fallece un camionero en Olite al volcar su vehículo

Un conductor de camión ha fallecido esta madrugada en Olite (Navarra) en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera AP-15 cuando su vehículo ha salido de la vía y ha volcado.

El accidente ha tenido lugar hacia las 04:00 de la madrugada. El conductor del camión, un hombre de 38 años y vecino de Pamplona/Iruña, era el único ocupante del vehículo y ha fallecido en el lugar.

Dotaciones de la Policía Foral y servicios de emergencia han acudido al lugar de los hechos. El equipo de atestados de Tudela está investigando las causas del accidente.