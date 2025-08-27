ACCIDENTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece un camionero en Olite al volcar su vehículo

El accidente ha ocurrido hacia las 04:00 de la madrugada en la carretera AP-15 en sentido Pamplona.
Imagen del accidente ocurrido en la AP-15 en Olite.
Euskaraz irakurri: Kamioilari bat hil da Erriberrin, ibilgailua iraulita
author image

EITB

Última actualización

Un conductor de camión ha fallecido esta madrugada en Olite (Navarra) en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera AP-15 cuando su vehículo ha salido de la vía y ha volcado.

El accidente ha tenido lugar hacia las 04:00 de la madrugada. El conductor del camión, un hombre de 38 años y vecino de Pamplona/Iruña, era el único ocupante del vehículo y ha fallecido en el lugar.

Dotaciones de la Policía Foral y servicios de emergencia han acudido al lugar de los hechos. El equipo de atestados de Tudela está investigando las causas del accidente.

Accidentes de Tráfico Accidentes Laborales Navarra Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más