Kamioilari bat hil da Erriberrin, ibilgailua iraulita

Istripua goizaldeko 04:00ak aldera gertatu da AP-15 errepidean, Iruñerako noranzkoan.
AP-15 autobidean Erriberrin gertatutako istripuaren irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Kamioi gidari bat hil da gaur goizaldean Erriberrin (Nafarroa), AP-15 errepidean izandako zirkulazio istripu batean, bere ibilgailua bidetik atera eta irauli denean.

Istripua goizaldeko 04:00ak aldera gertatu da. Kamioiaren gidaria, 38 urteko iruindar bat, ibilgailuan zihoan bidaiari bakarra zen, eta bertan hil da.

Foruzaingoa eta larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, eta Tuterako argiketa taldea istripuaren arrazoiak ikertzen ari da.

