La evolución del fuego mejora, pero algunos focos siguen avanzando y surgen reproducciones

La situación de los incendios forestales en España ha mejorado en las últimas horas, aunque permanecen 13 focos activos: nueve en Castilla y León (León y Zamora), tres en Asturias y uno en Galicia (Ourense y Lugo). Las autoridades destacan que las condiciones meteorológicas previstas favorecerán la extinción.

En Castilla y León, los incendios de Yeres e Igüeña (León) se mantienen estables. En Barniedo de la Reina se protege el Camping el Cares y el Puerto de Pandetrave, mientras que en Garaño los equipos trabajan en la perimetración para evitar reproducciones. En Porto (Zamora) se prioriza la defensa de la localidad de San Ciprián, y en Pobra de Brollón (Lugo) se controlan reactivaciones que podrían afectar a núcleos cercanos.

En Asturias, el incendio de San Antolín de Ibias ha provocado el desalojo de 41 personas de cinco núcleos. Los vecinos de Villamayor y Villarcebollín permanecen fuera de sus casas tras evacuaciones forzosas, mientras que los habitantes de Piñeira, Centenales y Dou, desalojados voluntariamente, han empezado a regresar. La red de cortafuegos y la maquinaria pesada han permitido contener el fuego en algunas zonas, aunque aún persisten llamas en áreas de difícil acceso.

Los otros incendios activos en Asturias —Somiedo, Cangas del Narcea y Degaña— se encuentran estabilizados o bajo control, con vigilancia para evitar reproducciones.

Los medios estatales y autonómicos continúan trabajando en los focos activos, incluyendo brigadas forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos, voluntarios y medios aéreos. También se incorporan recursos europeos de República Checa, Eslovaquia, Países Bajos, Alemania y Rumanía para apoyar las labores de extinción. Desde el inicio del episodio, más de 35.600 personas han sido evacuadas y se mantiene la protección de las poblaciones cercanas.