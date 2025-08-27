Suteak
Suaren bilakaera hobetzen ari da, baina foku batzuk aurrera doaz eta erreprodukzioak sortzen ari dira

13 sute egoera operatiboan daude oraindik, gehienak Gaztela eta Leonen. Datozen orduetan espero diren baldintza meteorologikoak onuragarriak izango dira horiek kontrolatzeko eta itzaltzeko.

Sutea Lugon. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Baso-suteen egoerak hobera egin du Espainian azken orduetan, baina 13 foku aktibo daude oraindik: bederatzi Gaztela eta Leonen (Leon eta Zamora), hiru Asturiasen eta bat Galizian (Ourense eta Lugo). Autoritateek nabarmendu dutenez, aurreikusitako baldintza meteorologikoek sua itzaltzen lagunduko dute.

Gaztela eta Leonen, Yeres eta Igüeñako (Leon) suteek egonkor diraute. Barniedo de la Reinan , El Cares kanpina eta Pandetrave portua babesten ari dira, eta Garañon, berriz,  perimetroan lan egiten ari dira, erreprodukzioak saihesteko. Porton (Zamora), San Ciprian herriaren defentsa lehenesten da, eta Pobra de Brollonen (Lugo), berriz, berraktibatzeak kontrolatzen ari dira, inguruko guneetan eragina izan dezaketenak.

Asturiasen, San Antolin de Ibiasen izandako sutearen ondorioz, bost gunetako 41 pertsona etxetik atera behar izan dituzte. Villamayor eta Villarcebollingo bizilagunak etxetik kanpo geratu dira, nahitaezko ebakuazioak egin ostean. Piñeira, Centenales eta Douko biztanleak, berriz, borondatez irten direnak, haien etxeetara itzultzen hasi dira. Su-ebakien sareak eta makina astunek sua geldiaraztea ahalbidetu dute zenbait gunetan, baina oraindik sugarrek jarraitzen dute iristeko zailak diren guneetan.

Asturiasen aktibo dauden beste suteak —Somiedo, Cangas del Narcea eta Degaña— egonkortuta edo kontrolpean daude, erreprodukzioak saihesteko zaintzapean.

Estatuko eta autonomia-erkidegoetako hedabideek lanean jarraitzen dute gune aktiboetan, besteak beste, baso-brigadek, Larrialdietarako Unitate Militarrak, suhiltzaileek, boluntarioek eta aireko baliabideek. Txekiar Errepublikako, Eslovakiako, Herbehereetako, Alemaniako eta Errumaniako Europar baliabideak ere batu dira, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko. Gertakaria hasi zenetik, 35.600 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte eta inguruko herriak babesten jarraitzen dute.

Ebakuazio berriak Gaztela eta Leonen eta Asturiasen; Galizian, berriz, bilakaera hobea
