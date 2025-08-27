SUTEAK
Ebakuazio berriak Gaztela eta Leonen eta Asturiasen; Galizian, berriz, hobera egin du egoerak

Udako sute-bolada hasi zenetik, 34.000 pertsona inguru atera dituzte etxetik, eta 413.992 hektarea kiskali dira, 268 sutetan. Gainera, 48 pertsona atxilotu dituzte, zerikusia dutelakoan.

AVIÓN (OURENSE), 25/08/2025.- Varias personas observan la labor de un helicóptero de extinción del incendio forestal declarado ayer en Avión (Ourense), este lunes. EFE/Brais Lorenzo

Ourenseko baso-sute bat. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Baso-suteen egoerak kezka handia sortzen jarraitzen du asteazken honetan, batez ere Gaztela eta Leonen, haize-aldaketengatik; izan ere, 23 udalerri ebakuatu dituzte, besteak beste, Anllarinos (Leon). Asturiasen ere hainbat herri alerta egoeran daude, eta Villamayor eta Villarcebollin udalerrietan prebentziozko ebakuazioak agindu dituzte.

Asteazken honetan, sei sutek eragiten dute kezka gehien Gaztela eta Leonen, atzo, asteartea, azken orduan egoera zaildu ostean. Ondorioz, Leongo Anllarinos herria ebakuatu behar izan dute. Zamora eta Leon probintzietako 23 udalerri etxetik irtenarazi dituzte eta bertako biztanleek beste gau bat igaro dute etxetik kanpo.

Zehazki, Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Garaño, Colinas de Martin Moro (Leon) eta Porto (Zamora) udalerrietako suteak dira egoera larriena eragin dutenak, haize-aldaketen ondorioz. Gainera, badira beste sute aktibo esanguratsu batzuk, larritasun gutxixeagokoak: Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso (Leon) eta Cardaño de Arriba (Palencia).

Asturiasen, San Antolin de Ibiasen piztutako sutearen ondorioz, Villamayor eta Villarcebollin herriak ebakuatu behar izan dituzte. Era berean, Dou, Andeo, Piñera eta Centenales guneetan borondatezko ebakuazioa egin dute, sugarrak oso azkar zabaltzen ari direlako inguruan.

Galizian ere nabarmen handitu dira kiskalitako hektareak azken orduetan, baina egoerak ez du okerrera egin eta ez da sute berririk piztu. Ourenseko egoerak hobera egin du, eta probintziako baso-sute larrienen bilakaera nabarmen hobetu egin da, nahiz eta oraindik egonkortu ez diren bi foku egon. Lugon, berriz, okerrera egin du egoerak, A Fonsagradan su berri batekin. Guztira, 96.000 hektarea inguru erre dira abuztuan Galiziako baso-suteetan, eta une honetan lau sutek eragiten dute kezka gehien.

Sute-bolada hasi zenetik, 34.000 pertsona inguru atera dituzte etxetik, eta 413.992 hektarea kiskali dira, 268 sutetan. Gainera, 48 pertsona atxilotu dituzte ekainaren hasieratik baso-sute horien jatorriarekin zerikusia dutelakoan.

Palentzian dimisioak eskatu dituzte, baso-suteen kudeaketagatik

Cervera de Pisuergan (Palentzia), 2.000 pertsona inguruk Alfonso Fernandez Mañueco Gaztela eta Leongo Juntako presidentearen eta Juan Carlos Suarez-Quiñones Ingurumen sailburuaren dimisioa eskatu dute, suteen kudeaketa dela eta. 

Protestan parte hartu dutenek baso-suteen kudeaketa salatu dute, eta prebentzioan inbertsio gehiago eta lan-baldintza hobeak eskatu dituzte baso-suhiltzaileentzat, baita sua itzaltzeko gainerako operatiboa indartzea ere.

(Foto de ARCHIVO) Varias personas observan un fuego, a 17 de agosto de 2025, en Retorta, Laza, Ourense, Galicia (España). El gran incendio de Larouco (Ourense), el mayor de la historia de Galicia por su dimensión de 30.000 hectáreas, se ha dado por estabilizado a las 11.25 horas de este sábado. De esta forma, los incendios activos pasan a ser cuatro, que suman 22.110 hectáreas. Adrián Irago / Europa Press 23 AGOSTO 2025;FUEGO;BOMBEROS;INCENDIO;EMERGENCIA; 17/8/2025
Larrialdi Klimatikoa Suteak Gizartea Suhiltzaileak Bero-boladak Politika Asturias Hondamendi naturalen biktimak Espainia Galizia Hondamendi naturalak Klima Aldaketa

