Ebakuazio berriak Gaztela eta Leonen eta Asturiasen; Galizian, berriz, hobera egin du egoerak
Udako sute-bolada hasi zenetik, 34.000 pertsona inguru atera dituzte etxetik, eta 413.992 hektarea kiskali dira, 268 sutetan. Gainera, 48 pertsona atxilotu dituzte, zerikusia dutelakoan.
Baso-suteen egoerak kezka handia sortzen jarraitzen du asteazken honetan, batez ere Gaztela eta Leonen, haize-aldaketengatik; izan ere, 23 udalerri ebakuatu dituzte, besteak beste, Anllarinos (Leon). Asturiasen ere hainbat herri alerta egoeran daude, eta Villamayor eta Villarcebollin udalerrietan prebentziozko ebakuazioak agindu dituzte.
Asteazken honetan, sei sutek eragiten dute kezka gehien Gaztela eta Leonen, atzo, asteartea, azken orduan egoera zaildu ostean. Ondorioz, Leongo Anllarinos herria ebakuatu behar izan dute. Zamora eta Leon probintzietako 23 udalerri etxetik irtenarazi dituzte eta bertako biztanleek beste gau bat igaro dute etxetik kanpo.
Zehazki, Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Garaño, Colinas de Martin Moro (Leon) eta Porto (Zamora) udalerrietako suteak dira egoera larriena eragin dutenak, haize-aldaketen ondorioz. Gainera, badira beste sute aktibo esanguratsu batzuk, larritasun gutxixeagokoak: Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso (Leon) eta Cardaño de Arriba (Palencia).
Asturiasen, San Antolin de Ibiasen piztutako sutearen ondorioz, Villamayor eta Villarcebollin herriak ebakuatu behar izan dituzte. Era berean, Dou, Andeo, Piñera eta Centenales guneetan borondatezko ebakuazioa egin dute, sugarrak oso azkar zabaltzen ari direlako inguruan.
Galizian ere nabarmen handitu dira kiskalitako hektareak azken orduetan, baina egoerak ez du okerrera egin eta ez da sute berririk piztu. Ourenseko egoerak hobera egin du, eta probintziako baso-sute larrienen bilakaera nabarmen hobetu egin da, nahiz eta oraindik egonkortu ez diren bi foku egon. Lugon, berriz, okerrera egin du egoerak, A Fonsagradan su berri batekin. Guztira, 96.000 hektarea inguru erre dira abuztuan Galiziako baso-suteetan, eta une honetan lau sutek eragiten dute kezka gehien.
Palentzian dimisioak eskatu dituzte, baso-suteen kudeaketagatik
Cervera de Pisuergan (Palentzia), 2.000 pertsona inguruk Alfonso Fernandez Mañueco Gaztela eta Leongo Juntako presidentearen eta Juan Carlos Suarez-Quiñones Ingurumen sailburuaren dimisioa eskatu dute, suteen kudeaketa dela eta.
Protestan parte hartu dutenek baso-suteen kudeaketa salatu dute, eta prebentzioan inbertsio gehiago eta lan-baldintza hobeak eskatu dituzte baso-suhiltzaileentzat, baita sua itzaltzeko gainerako operatiboa indartzea ere.
Kamioilari bat hil da Erriberrin, ibilgailua iraulita
Istripua goizaldeko 04:00ak aldera gertatu da AP-15 errepidean, Iruñerako noranzkoan.
Olatuen ikuskizunak dozenaka pertsona erakarri ditu Donostiako Pasealeku Berrira
Euskalmetek abisu horia ezarri du gaur itsasaldeko arriskuagatik. Ondorioz, Donostiako Udalak itxi egin du Santa Klara uhartea, eta debekatu egin die ibilgailuei Pasealeku Berrira sartzea. Hala ere, donostiar eta bisitari askok olatuen ikuskizunaz gozatu nahi izan dute, eta bat baino gehiago goitik behera bustita joan da etxera.
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekideari erasotzea egotzita
Ustezko erasotzaileak kaletik jarraitu zion emakumeari, eta hainbat herritarrek babestu behar izan zuten, Udaltzaingoa iritsi zen arte.
Nafarroak 118 adingabe hartuko ditu urtebeteko epean, dagoeneko "tentsionatuta" dagoen erkidegoa bada ere
Ministroen Kontseiluak onartutako dekretuak ezarri du 100.000 biztanleko 32,6 adingabe artatuko dituztela. Euskadik eta Kataluniak ez lukete harrerako gazterik hartu beharko, orain arte "egindako ahaleginagatik".
Osakidetzak itzultzaile neuronal bat erabiliko du euskaraz egindako kontsulten informazio idatzia gaztelaniara itzultzeko
Tresna horri esker, profesionalek informazioa euskaraz sartu ahal izango dute pazienteen historialean, eta elebidunak ez direnek "interpretazio arazorik gabe" eskuratu ahal izango dute.
Galizian 95.000 hektarea baino gehiago kiskali dira dagoeneko, abuztuan izandako baso-suteetan
Galizian 95.000 hektarea baino gehiago erre dira, baso-suteetan udan. Orain, 20 hektareatik gorako hiru sute aktibo geratzen dira: bi, Ourensen, eta bat, Lugon.
Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik
Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik. Operatiboa berriro errepikatuko da gaur, astearte gauetik asteazken goizaldera arte.
Raul Incertis, medikua Gazan: "Bonbardaketek agerian uzten dute Israel genozidioa egiten ari dela"
Raul Incertis larrialdietako mediku eta anestesistak duela hilabete arte Israelek bonbardatu duen ospitalean egin du lan. Bertan zela, seitan bonbardatu zuten erietxea, baina gaurkoa izan da erasorik hilgarriena. Berarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
Eguraldiak baso-suteak itzaltzeko lanak zaildu ditu berriro Zamora eta Leonen
Arriskuak muturrekoa izaten jarraitzen du, eta arrisku-maila ez da jaitsiko ostegunera edo ostiralera arte. Hori dela eta, arreta handiz jarraitzeko deia egin dute agintariek.