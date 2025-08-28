Abascal pide "confiscar y hundir" el barco de "negreros" Open Arms, atracado en Tenerife

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este jueves "confiscar y hundir" el barco de la ONG Open Arms, que ha atracado en Tenerife y va a ser visitado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.



"Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa", ha escrito en la red social 'X'.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado que las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el Open Arms son de un "auténtico fascista".

Clavijo, que ha visitado el barco, ha opinado que cuando se tiene un puesto de responsabilidad "y desgraciadamente lo tiene (Abascal)", se debe ser más prudente porque luego no puede impedir que otros actúen con la misma contundencia contra ellos.



"Esto es un sin sentido, genera crispación, malestar y le hace un flaco favor a la democracia, salvo que a Abascal le moleste también la democracia, cosa que ya algunos dudamos", ha puntualizado el jefe del Ejecutivo canario.

Clavijo ha señalado que igual que él respeta a esta formación política aunque no comparta para nada su discurso, espera que esta fuerza con representación en el Congreso y el Senado haga lo mismo.



Ha defendido la labor que desarrolla la ONG Open Arms de solidaridad y respeto por la vida humana y ha dicho que si Abascal naufragara, el Open Arms le rescataría pero ha dudado de que el líder de Vox acudiera al rescate del barco.

SMH muestra su solidaridad al Opern Arms

La ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) ha mostrado su "solidaridad y apoyo" a todas las tripulaciones que "defienden, cada día, la vida y la dignidad en el Mediterráneo Central", frente a las declaraciones de Vox que les acusan de ser "barcos negreros".

SMH ha recordado que no es la primera vez que la formación de Santiago Abascal realiza este tipo de declaraciones y así en Burriana el concejal y diputado de las Cortes Valencianas de Vox Jesús Albiol ya calificó al Aita Mari como "barco negrero del siglo XXI", lo que dio lugar a una querella por injurias y calumnias.

Frente a ello, desde SMH han trasladado toda su solidaridad y apoyo a la Fundación Open Arms y a todas las tripulaciones que "defienden la vida y la dignidad en el Mediterráneo Central".