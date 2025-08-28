Immigrazioa eta ultraeskuina
Tenerifen porturatutako Open Arms "negreroen" itsasontzia "konfiskatzea eta hondoratzea" eskatu du Abascalek

Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen ustez, Voxeko buruzagiaren adierazpenak "benetako faxista" batenak dira. 

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una visita al barco de Open Arms REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE CANARIAS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/8/2025
Clavijo, Open Armsera egindako bisitan. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Santiago Abascal Voxeko presidenteak Tenerifen porturatuta dagoen Open Arms gobernuz kanpoko erakundearen ontzia "konfiskatzea eta hondoratzea"eskatu du.

"Negreroen ontzi hori konfiskatu eta hondoratu egin behar da. Europa inbaditzea sustatzen ari diren aberats eta politikari guztien amaiera zein izango den ohartarazteko balio beza horrek", idatzi du 'X' sare sozialean.

Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak uste du Santiago Abascal Voxeko buruak Open Armsen inguruan egindako adierazpenak "benetako faxista" baten hitzak direla.

Ontzira egin duen bisitan, Clavijok esan duenez, bere ustez erantzukizuneko postu bat dutenek "eta zoritxarrez badu (Abascalek)", zuhurrago jokatu behar da, gero ezin baita saihestu beste batzuek irmotasun berarekin jardutea euren kontra. 

"Hau zentzugabekeria bat da, sumindura eta ezinegona besterik ez du sortzen eta mesede eskasa egiten dio demokraziari, Abascali demokraziak ere traba egiten ez badio behintzat, hori uste dugu dagoeneko zenbaitzuk", zehaztu du Kanarietako gobernuburuak.

Clavijok adierazi duenez, berak alderdi politiko hori errespetatzen duen bezala, haren diskurtsoarekin bat ez etorri arren,  Kongresuan eta Senatuan ordezkaritza duen indar horrek gauza bera egitea espero du.

Open Arms GKEak giza bizitza errespetatzeko eta elkartasuna adierazteko egiten duen lana defendatu du presidenteak, eta Abascal hondoratuko balitz, Open Armsek erreskatatuko lukeela esan du; aldiz zalantzan jarri du Voxeko buruzagia ontziaren erreskatera joango ote litzatekeen.

SMHk elkartasuna adierazi dio Opern Armsi

Itsas Salbamendu Humanitarioa (SMH) gobernuz kanpoko erakundeak, Voxen adierazpenei erantzunez, "elkartasuna eta babesa" adierazi die "egunero Mediterraneo erdialdean bizitza eta duintasuna defendatzen duten tripulazio guztiei".

SMHk gogorarazi du ez dela lehen aldia Santiago Abascalen alderdiak horrelako adierazpenak egiten dituela, eta, hala, Burrianan, Jesus Albiol Voxeko Valentziako Gorteetako zinegotzi eta diputatuak Aita Mari "XXI. mendeko negreroen ontzitzat" jo zuen; kereila jarri zuten haren kontra irain eta kalumniengatik. 

Horren aurrean, SMHk elkartasun eta babes osoa helarazi die Open Arms Fundazioari eta "Mediterraneo erdialdean bizitza eta duintasuna defendatzen duten tripulazio guztiei". 

