Los 95 menores de Ucrania que han pasado el verano en Euskal Herria vuelven a sus casas
Han partido en autobuses desde Pamplona, Irun, Arrigorriaga y Vitoria-Gasteiz. Tienen por delante tres días de viaje hasta completar los miles de kilómetros que les separan de sus casas. Son niños y niñas que comenzaron a venir a familias de Euskadi para huir de la radiación tras el accidente de Chernobil, pero ahora consiguen tambien alejarse de la gerra durante al menos dos meses.
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el Puerto de Santurtzi
Después de recibir el aviso ciudadano, hasta el lugar se han desplazado Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, Ertzaintza, Policía Local de Santurtzi y una ambulancia medicalizada. Efectivos de los Bomberos se han lanzado al agua para sacar al hombre, pero el médico que se encontraba en el lugar ha confirmado la muerte de esta persona.
María Chivite: "Una cosa es representar a Israel, y otra ser un equipo de Israel"
María Chivite ha condenado las protestas de un grupo de personas propalestina en contra del equipo Israel-Premier Tech, en la Vuelta a España. La presidenta navarra no ha dudado en absoluto en diferenciar entre un país y un equipo: "Una cosa es representar a Israel, y otra que un equipo de Israel pase por aquí".
Dos detenidos en Gipuzkoa y otros dos en Navarra en una operación contra la posesión y distribución de material sexual infantil
En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y videos conteniendo "graves" agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias. Hay un total de 16 detenidos en España en esta operación policial.
Óscar Guerrero (Israel-Premier Tech): “Me parece lícito que la gente proteste, pero con respeto”
El equipo de ciclismo Israel-Premier Tech sufrió una interrupción en plena contrarreloj de La Vuelta en Figueres por la irrupción de manifestantes propalestinos.
Elgarresta sobre la suspensión de las actividades festivas en Bakio: “Como prevención, no se entiende y no es lo correcto”
El Ayuntamiento de Bakio ha eliminado los actos de la noche del día 29 del programa de fiestas, alegando “un aumento de la violencia” en torno a estas fiestas. La directora de Emakunde opina que es positivo poner en el centro del debate las agresiones sexistas, pero no está de acuerdo con la decisión. “Las mujeres tenemos que ocupar el espacio público”, ha dicho, “en las mismas condiciones y con seguridad”.
La evolución del fuego mejora, pero algunos focos siguen avanzando y surgen reproducciones
13 de ellos siguen en situación operativa 2, en su mayoría en Castilla y León. Las condiciones meteorológicas que se esperan durante las próximas horas serán favorables para el control y extinción de los mismos.
Importantes restricciones de tráfico en Bilbao el 2 y el 3 de septiembre, por el paso de La Vuelta
Las principales afecciones se concentrarán en Enekuri-Artxanda, Gran Vía, Sabino Arana y Puente Euskalduna, con cortes que arrancan el martes por la noche.
Fallece un camionero en Olite al volcar su vehículo
El accidente ha ocurrido hacia las 04:00 de la madrugada en la carretera AP-15 en sentido Pamplona.
Nuevas evacuaciones en Castilla y León y Asturias, mientras Galicia registra una evolución más favorable
Desde que comenzó esta ola de incendios, han sido desalojadas de sus casas unas 34 000 personas, y 413 992 hectáreas han quedado calcinadas, en un total de 268 incendios. Además, un total de 48 personas han sido detenidas por su presunta implicación.