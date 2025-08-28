Ucrania
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los 95 menores de Ucrania que han pasado el verano en Euskal Herria vuelven a sus casas

Niños y niñas de Chernobil (Ucrania)
18:00 - 20:00
Niñas ucranianas. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Uda Euskal Herrian igaro duten Ukrainako 95 adingabeak etxera itzuli dira

Última actualización

Han partido en autobuses desde Pamplona, Irun, Arrigorriaga y Vitoria-Gasteiz. Tienen por delante tres días de viaje hasta completar los miles de kilómetros que les separan de sus casas. Son niños y niñas que comenzaron a venir a familias de Euskadi para huir de la radiación tras el accidente de Chernobil,  pero ahora consiguen tambien alejarse de la gerra durante al menos dos meses.

Guerra Rusia - Ucrania Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Elgarresta sobre la suspensión de las actividades festivas en Bakio: “Como prevención, no se entiende y no es lo correcto”

El Ayuntamiento de Bakio ha eliminado los actos de la noche del día 29 del programa de fiestas, alegando “un aumento de la violencia” en torno a estas fiestas. La directora de Emakunde opina que es positivo poner en el centro del debate las agresiones sexistas, pero no está de acuerdo con la decisión. “Las mujeres tenemos que ocupar el espacio público”, ha dicho, “en las mismas condiciones y con seguridad”.

Cargar más