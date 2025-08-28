Ukraina
Etxera bidean dira uda Euskal Herrian igaro duten Ukrainako 95 haurrak

Niños y niñas de Chernobil (Ucrania)
Neska ukrainarrak. Argazkia: EITB.

Autobusez abiatu dira Iruñetik, Irundik, Arrigorriagatik eta Gasteiztik. Hiru eguneko bidaia eta milaka kilometro dituzte aurretik. Txernobilgo istripuaren ondoren erradiaziotik ihes egiteko Euskal Herriko familiekin etortzen hasi ziren, baina orain gerratik aldentzea ere lortzen dute, bi hilabetez bada ere.

