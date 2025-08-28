Emakunde
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Elgarresta sobre la suspensión de las actividades festivas en Bakio: “Como prevención, no se entiende y no es lo correcto”

18:00 - 20:00
Miren Elgarresta en los estudios de EITB en Vitoria. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Miren Elgarrestak ez du zuzen ikusten Bakioko jaietan gaueko ekitaldiak kentzea
author image

EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Bakio ha eliminado los actos de la noche del día 29 del programa de fiestas, alegando “un aumento de la violencia” en torno a estas fiestas. La directora de Emakunde opina que es positivo poner en el centro del debate las agresiones sexistas, pero no está de acuerdo con la decisión. “Las mujeres tenemos que ocupar el espacio público”, ha dicho, “en las mismas condiciones y con seguridad”.

El Ayuntamiento de Bakio elimina los actos festivos nocturnos del 29 de agosto por el "aumento de la violencia"
Bakio Emakunde Abusos sexuales Sociedad

Más noticias sociedad

Cargar más