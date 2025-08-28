Emakunde
Elgarresta, Bakioko jaietan gaueko ekitaldiak kentzeari buruz: “Prebentzioaren dimentsiotik ez da ulertzen eta ez dugu zuzen ikusten”

18:00 - 20:00

Miren Elgarresta, EITBren Gasteizko estudioetan. Argazkia: EITB.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bakioko Udalak abuztuaren 29aren gaueko ekitaldiak bertan behera utzi ditu, “indarkeria areagotu” egin dela argudiatuta. Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak uste du eraso sexistak erdigunean jartzea positiboa dela, baina ez dago ados erabakiarekin. “Emakumeek espazio publikoa okupatu” behar dutela dio, “baldintza berdinekin eta segurtasun osoz”.

Bakioko Udalak abuztuaren 29ko gaueko jai-ekitaldiak ezabatu ditu, "indarkeria areagotzeagatik"
Bakio Emakunde Sexu erasoak Gizartea

