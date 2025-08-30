Fonda de Urbia
La fonda de Urbia cumple hoy 100 años, un aniversario agridulce, ya que se encuentra cerrada

Euskaraz irakurri: Urbiako ostatuak 100 urte bete ditu gaur, urteurren gazi-gozoa, itxita baitago
EITB

Quienes frecuenten la zona Aizkorri y la campa de  Urbia, se habrán dado cuenta de que la fonda lleva dos semanas cerrada. La pareja que lo regentaba acaba de dejarlo, y ahora, los dueños de la concesión buscan a un nuevo inquilino que devuelva la vida a este histórico lugar, en uno de los rincones más bonitos de la geografía vasca. 

