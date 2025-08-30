Urbiako ostatua
Urbiako ostatuak 100 urte bete ditu gaur, mendeurren gazi-gozoa, itxita baitago duela bi astetik

1.925eko abuztuaren 30ean zabaldu zen Urbiako fonda, 100 urte hauetan hamaika mendizale hartu ditu, goxo eta beso-zabalik. Mendeurrena, ordea, ateak itxita igaroko da, orain arte ostatua zeramatenek utzi egin baitute, eta kontsezioa dutenek hura martxan jarriko duten lagun berrien bila dabiltza.

