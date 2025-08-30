Hoy es noticia
Otsagabia retrocede 100 años, hasta 1925, con la fiesta Orhipean

Otsagabia Orhipean
18:00 - 20:00
Fiesta Orhipean en Otsagabia. EITB
Euskaraz irakurri: Otsagabiak 100 urte atzera egin du, 1925era, Orhipean jaiarekin
author image

EITB

Última actualización

La localidad navarra celebra este sábado la fiesta Orhipean, en la que muestra oficios y tradiciones de antaño. 

Navarra Fiestas Sociedad

