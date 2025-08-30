NAFARROA
Otsagabiak 100 urte atzera egin du, 1925era, Orhipean jaiarekin

Otsagabia Orhipean
18:00 - 20:00

Orhipean jaia, Otsagabian. EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako herrian Orhipean jaia ospatu dute larunbat honetan, antzinako lanbide eta tradizioak erakutsiz. 

Nafarroa Jaiak Gizartea

