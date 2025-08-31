52 000 alumnos de los Pirineos Atlánticos regresan este lunes a los centros educativos, la mitad de ellos en Iparralde y el 13% de ellos en el modelo en euskera de Seaska.

Este curso se estrena con varias novedades, como la enseñanza del gascón a los niños y niñas en la escuela de la localidad bajonavarra de Samatze, iniciativa impulsada por Euskal Elkargoa.

El responsable de política lingüística de Euskal Elkargoa, Antton Kurutxarri, ha explicado que el alumnado contará con de tres horas semanales de aprendizaje del gascón: "Nuestra realidad es que aquí hay dos lenguas minorizadas, el euskera y el gascón, y así ha surgido este proyecto en la localidad de Samatze".

El Ministerio de Educación francés también ha introducido algunas novedades para este curso. Entre ellas, iniciativas para concienciar y cuidar la salud mental, ya que se calcula que uno de cada cinco alumnos tiene problemas. Además, la inteligencia artificial se implantará también en colegios y liceos, ofreciendo formaciones para alumnos y profesores.

El descenso demográfico también afectará al nuevo curso ya que se han cerrado aulas en algunos centros. Por otra parte, la falta de profesorado ha obligado a organizar clases de hasta 35 alumnos en algunos casos.