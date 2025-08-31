CERVEZA
Crean la primera cerveza sin alcohol que simula efectos de embriaguez

La cerveza sin alcohol de la marca SENTIA Spirits
Euskaraz irakurri: Mozkortzearen ondorioak simulatzen dituen alkoholik gabeko lehen garagardoa sortu dute
Agencias | EITB

Un laboratorio británico ha desarrollado una cerveza sin alcohol, comercializada bajo la marca SENTIA Spirits, capaz de producir los tempranos efectos de la embriaguez, coloquialmente conocido como estar 'piripi'. Las secuelas no duran mucho, después de unos veinte minutos o media hora de terminar el trago uno se recupera de esa sensación de más relajación y soltura, sin dejar resaca alguna o aturdimiento. 

