Mozkortzearen ondorioak simulatzen dituen alkoholik gabeko lehen garagardoa sortu dute

18:00 - 20:00

Sentia Spirits, alkoholik gabeko garagardoa

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Erresuma Batuko laborategi batek mozkorturik egotearen efektua lortzen duen alkoholik gabeko lehen garagardoa egin du: Sentia Spirits. Ondoezak ez du luze irauten, edan eta hogei minutu edo ordu erdira desagertzen baita horren eragina, eta ez du biharamunik uzten.

Erresuma Batua Gizartea

