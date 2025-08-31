ASTURIAS
Paga 37 000 euros por el queso Cabrales ganador y se le cae al suelo

Euskaraz irakurri: Cabrales gazta irabazlearengatik 37.000 euro ordaindu eta, ospatzen ari zela, lurrera erori zaio
EITB

El queso Cabrales ha batido por quinta vez el récord del queso más caro del mundo: el restaurante El Llagar de Colloto de Oviedo se ha adjudicado por 37 000 euros una pieza de la quesería Ángel Díaz Herrero en la puja que ha tenido este domingo durante el Certamen del Queso Cabrales, celebrado en el concejo homónimo.

