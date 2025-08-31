ASTURIAS
Cabrales gazta irabazlearengatik 37.000 euro ordaindu eta, ospatzen ari zela, lurrera erori zaio

Asturiasko Cabrales gazta batengatik 37.000 euro ordaindu dituzte, horrelako batengatik inoiz ordaindu den kopururik handiena. Lehiaketa Encarnacion Bada gaztagileak irabazi du, eta Ivan Suarez El Llagar de Colloto Oviedoko jatetxeko ostalariak erosi du.

