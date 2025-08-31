Ofensiva sobre Gaza

Bilbao se solidariza con Palestina

18:00 - 20:00
Ongi Etorri Errefuxiatuak ha convocado una concentración para mostrar su apoyo a Palestina.

