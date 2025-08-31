Gaza erasopean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Palestinari elkartasuna adierazi diote Bilbon

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ongi Etorri Errefuxiatuak elkarteak bilkura egin du Bilbon. Palestinako herriari babesa adierazi diote bertan, eta haren aldeko aldarrikapenak egin dituzte.

Bilbo Gazako Zerrenda Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Gehiago kargatu