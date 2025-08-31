SUCESO
Un camión de bomberos del Aeropuerto de Bilbao cae a un parque infantil de Sondika

accidente bomberos aeropuerto bilbao sondika
18:00 - 20:00

El camión de bomberos del Aeropuerto de Bilbao que se ha precipitado a un parque infantil de Sondika.

Euskaraz irakurri: Bilboko Aireportuko suhiltzaileen kamioi bat Sondikako haur-parke batera erori da
Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el incidente se ha registrado sobre las 06:20 horas y no ha causado heridos ni afecciones al tráfico rodado. En el interior del vehículo siniestrado se encontraba una persona, que ha resultado ilesa. Aena, que gestiona el camión de bomberos, analiza las causas de lo ocurrido.

Aeropuerto de Bilbao Sondika Bizkaia Accidentes de Tráfico Tráfico Sociedad

