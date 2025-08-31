EZBEHARRA

Bilboko Aireportuko suhiltzaileen kamioi bat Sondikako haur-parke batera erori da

18:00 - 20:00

Sondikako haur-parke batera erori den Bilboko Aireportuko suhiltzaileen kamioia. 

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ezbeharra 06:20 aldera gertatu da, eta ez da inor zauritu. AENA enpresa publikoa istripuaren nondik norakoak aztertzen ari da, suhiltzaileak ere kudeatzen baititu.

