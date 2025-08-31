Yala Nafarroa y BDZ Nafarroa se suman a las protestas pacíficas de La Vuelta
Las plataformas Yala Nafarroa con Palestina y BDZ Nafarroa han anunciado este domingo que se sumarán a las acciones de protesta pacíficas y no violentas organizadas en distintas etapas de La Vuelta para denunciar la presencia del equipo Israel Premier Tech en la competición.
La Vuelta tiene este lunes su jornada de descanso en Pamplona y la etapa del martes día 2 recorrerá el territorio foral desde Sendaviva hasta Larra-Belagua.
En un comunicado, las entidades han enmarcado sus iniciativas en la campaña “Deporte sin genocidio”, cuyo objetivo es, según han señalado, “visibilizar el apoyo de esta sociedad al pueblo palestino” y mostrar el rechazo al “lavado de imagen” que, a su juicio, supone la participación del conjunto israelí en un evento deportivo internacional.
Las plataformas consideran que la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la propia organización de La Vuelta deberían expulsar al equipo.
Las entidades han acusado a la dirección de La Vuelta y a las instituciones que permiten la presencia del equipo de favorecer un ejercicio de “sportwashing” —lavado de imagen a través del deporte— y de “colocarse en contra del Derecho Internacional y de los pueblos del mundo”.
Hasta el momento, se han registrado al menos dos actos de protesta en La Vuelta. El pasado miércoles, 27 de agosto, un grupo de manifestantes impidió el paso al equipo Israel Premier Tech.
Al día siguiente, el 28 de agosto, una decena de personas interrumpieron el paso de La Vuelta por Olot.
