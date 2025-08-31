PALESTINA
Protestarako deia egin dute Yala Nafarroak eta BDZ Nafarroak, Israel taldea Vueltan aritzearen aurka

Vueltako hainbat etapatan antolatutako protesta ekintza baketsuekin bat egingo dute Yala Nafarroa plataformak eta BDZ Nafarroa mugimenduak. Izan ere, Vueltako pelotoia Nafarroan barrena ibiliko da datorren asteartean, Sendavivan hasi eta Larra-Belaguan amaituko den hamargarren etapan.

Israel-Premier Tech taldearen aurkako protesta Espainiako Itzulian. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Yala Nafarroa plataformak eta BDZ Nafarroa mugimenduak bat egin dute Israel Premier Tech taldeak Vueltan parte hartzearen aurka etapa ezberdinetan antolatutako protesta ekintza baketsuekin. 

Pelotoia Nafarroan barrena ibiliko da datorren asteartean, Sendavivan hasi eta Larra-Belaguan amaituko den Vueltako hamargarren etapan.

Ohar baten bidez azaldu dutenez, "Genozidiorik gabeko kirola" kanpainara batzea erabaki dute. Kanpaina horren helburua "gizarte honek Palestinako herriari ematen dion babesa ikusaraztea da", eta Israelgo taldeak nazioarteko kirol ekitaldi batean parte hartzeak dakarren "irudia garbitzea" gaitzestea.

Deitzaileen arabera, Nazioarteko Txirrindularitza Batasunak (UCI) eta Vueltako antolakuntzak taldea kanporatu beharko luke. 

Erakundeek La Vueltako zuzendaritzari eta erakundeei leporatu diete taldearen parte-hartzea baimenduz Israelen irudia garbitzeko saiakera horren konplize izatea. 

Orain arte, Israel taldearen aurkako bi protesta nagusi izan dira Vueltan. Pasa den asteazkenean, manifestari talde batek Israel Premier Tech taldeko txirrindulariei bidea oztopatu zien. 

Hurrengo egunean, dozenaka pertsonak Vuelta eten zuten, Olot herrian

