Comienza el curso escolar en Iparralde, con cursos sobre inteligencia artificial como novedad

Los niños han comenzado sus clases en la ikastola Olhain de Sara. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: 2025-2026 ikasturtea hasi da Ipar Euskal Herrian adimen artifizialari buruzko ikastaroak berrikuntza dituela
EITB

Cerca de 50 000 alumnas y alumnos han regresado a las aulas. El Ministerio de Educación nombrará representantes en todos los territorios para atender más de cerca la salud mental de los estudiantes.

