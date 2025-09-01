IKASTURTE BERRIA
Hasi da ikasturtea Euskal Herrian, Adimen Artifizialari buruzko ikastaroak berrikuntza dituela

Ikasturte hasiera Sarako Olhain ikastolan
18:00 - 20:00
Sarako Olhain ikastolan hasi dira haurrak klaseetan. Argazkia: EITB.
50.000 ikasle inguru eskoletara itzuli dira. Hezkuntza Ministerioak ikasleen buru-osasuna gertuagotik zaindu nahi duela jakinarazi du, eta horretan arituko diren ordezkariak izendatuko ditu lurralde guztietan.

Iparralde Lapurdi Hezkuntza Gizartea

