El verano ha dejado, hasta el momento, 114 muertes atribuibles al calor en la comunidad autónoma de Euskadi, 52 más que en el mismo período de 2024.

La mayoría de estas muertes se produjeron en agosto, mes en el que se ha registrado una ola de calor que duró varios días. En agosto han muerto, concretamente, 74 personas, 23 más que en el mismo mes del año pasado.

Estos datos se recogen en los cálculos del Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (Momo), que considera periodo estival el comprendido desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre.

Este sistema contabilizó un fallecimiento en mayo en Euskadi, 27 en junio, 12 en julio y 74 en agosto.

En lo que respecta a los datos de agosto, 51 de los fallecidos tenían más de 65 años; además, 48 eran mujeres y 26 hombres. La mayoría de las muertes en agosto se concentraron entre los días 11 y 22, los días más calurosos.

En el Estado, en agosto se han producido 2.177 muertes atribuibles a las altas temperaturas, lo que supone casi el doble de las registradas en agosto de 2024, cuando fallecieron 1.271 personas.

