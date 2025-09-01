SALUD Y CALOR
El calor deja 114 muertos este verano en Euskadi, 52 más que en 2024

En agosto se han contabilizado 74 muertes, la mayoría entre los días 11 y 22, los días más calurosos.

GRAFCVA8910. XÀTIVA (VALENCIA), 11/08/2025.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este lunes y el martes serán, con toda probabilidad, los días más cálidos del verano en la Comunitat Valenciana, y ha activado el aviso naranja por temperaturas de 40 grados en el interior sur de Valencia y de 39 grados en el litoral de esta provincia, y el aviso amarillo por lluvias de 20 l/m2 en una hora en el interior sur de Castellón y el interior norte de Valencia y tormentas en las mismas zonas con probable granizo y rachas muy fuertes de viento. En la imagen un ciclista se refresca en una fuente en la localidad valenciana de Xàtiva. EFE/Manuel Bruque
Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 114 pertsona hil dira udan Euskadin beroaren ondorioz, 2024an baino 52 gehiago
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El verano ha dejado, hasta el momento, 114 muertes atribuibles al calor en la comunidad autónoma de Euskadi, 52 más que en el mismo período de 2024.

La mayoría de estas muertes se produjeron en agosto, mes en el que se ha registrado una ola de calor que duró varios días. En agosto han muerto, concretamente, 74 personas, 23 más que en el mismo mes del año pasado.

Estos datos se recogen en los cálculos del Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (Momo), que considera periodo estival el comprendido desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre. 

Este sistema contabilizó un fallecimiento en mayo en Euskadi, 27 en junio, 12 en julio y 74 en agosto.

En lo que respecta a los datos de agosto, 51 de los fallecidos tenían más de 65 años; además, 48 eran mujeres y 26 hombres. La mayoría de las muertes en agosto se concentraron entre los días 11 y 22, los días más calurosos.

En el Estado, en agosto se han producido 2.177 muertes atribuibles a las altas temperaturas, lo que supone casi el doble de las registradas en agosto de 2024, cuando fallecieron 1.271 personas.

 

