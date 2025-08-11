Canícula
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La ola de calor deja este lunes máximas de 40 grados en muchos municipios vascos

Hasta las 18:00 horas de este lunes se han registrado valores superiores a los 30 grados de manera generalizada, con muchos puntos por encima de los 35.
GRAFCAV1417. VITORIA, 11/08/2025.- Un hombre y su perro se refrescan este lunes en el parque de Olarizu del anillo verde de Vitoria en una jornada en la que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar mañana martes en toda Euskadi una alerta naranja por las altas temperaturas que se están registrando en esta ola de calor. EFE/ L. Rico
Un hombre y su perro trata de refrescarse en el parque de Olarizu, en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bero boladak 40 graduko maximoak utziko ditu astelehen honetan Euskadiko hainbat udalerritan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La ola de calor ha dejado este lunes temperaturas por encima de los 40 grados en una veintena de municipios de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), sobre todo en Álava, y las máximas se han localizado en Llodio (Álava) y en Arrasate (Gipuzkoa) con 42 ºC en ambos casos. También en Tudela (42,2), Tafalla y Estella (Navarra) han llegado a superar la barrera de los 40 grados, según datos de la AEMET. La localidad de Urepele (Baja Navarra) ha registrado 40,6 grados.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado hoy entre la una y las siete de la tarde una alerta naranja por temperaturas extremas en Álava y un aviso amarillo, hasta las seis, en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa. Mañana se activará una alerta naranja para el conjunto de la CAV.

Hasta las 18:00 horas de este lunes se han registrado valores superiores a los 30 grados de manera generalizada en la CAV, con muchos puntos por encima de los 35 y con una veintena de localidades donde se han superado incluso los 40.

GRAFCAV1416. VITORIA, 11/08/2025.- Un hombre corre por el anillo verde de Vitoria en una jornada en la que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar mañana martes en toda Euskadi una alerta naranja por las altas temperaturas que se están registrando en esta ola de calor. EFE/ L. Rico

La estación meteorológica de Gardea, en Llodio, ha registrado 42 grados. A temperaturas por encima de los 40 también se ha llegado en Saratxo (Amurrio) con 41,7 ºC, Salvatierra con 41,3 ºC, Ilarduia con 40,9 ºC, Arkaute (Vitoria), con 40,7, Zambrana con 40,5 y Sarria y Etura con 40,2.

En Gipuzkoa han pasado de los 40 grados cinco municipios: en Arrasate el mercurio se ha elevado hasta los 42 ºC, en San Prudentzio (Bergara) a los 41,8, en Estanda (Beasain) a los 40,9, en Oñati a los 40,2 y en Urkulu (Aretxabaleta) a los 40,1.

En el caso de Bizkaia la máxima de este lunes se ha localizado en Balmaseda, donde la tempertura máxima ha sido de 41,9 grados. En Orozko se han marcado 41,7 ºC, en Igorre 41 ºC y en Sodupe, Zalla y Areta (estación esta última también en Orozko) a los 40,1 ºC.

Hospitalizado un menor tras sufrir un golpe de calor en las piscinas de El Fango en Rekalde, Bilbao
Lapurdi Zuberoa Araba-Álava Bizkaia Baja Navarra Iparralde Olas de calor Eguraldia Comunidad Autonóma Vasca Navarra Gipuzkoa Verano

Más noticias sobre eguraldia

Cargar más