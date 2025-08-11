La ola de calor deja este lunes máximas de 40 grados en muchos municipios vascos

La ola de calor ha dejado este lunes temperaturas por encima de los 40 grados en una veintena de municipios de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), sobre todo en Álava, y las máximas se han localizado en Llodio (Álava) y en Arrasate (Gipuzkoa) con 42 ºC en ambos casos. También en Tudela (42,2), Tafalla y Estella (Navarra) han llegado a superar la barrera de los 40 grados, según datos de la AEMET. La localidad de Urepele (Baja Navarra) ha registrado 40,6 grados.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado hoy entre la una y las siete de la tarde una alerta naranja por temperaturas extremas en Álava y un aviso amarillo, hasta las seis, en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa. Mañana se activará una alerta naranja para el conjunto de la CAV.

Hasta las 18:00 horas de este lunes se han registrado valores superiores a los 30 grados de manera generalizada en la CAV, con muchos puntos por encima de los 35 y con una veintena de localidades donde se han superado incluso los 40.