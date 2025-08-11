BERO SAPA

Bero boladak 40 graduko tenperatura maximoak utzi ditu gaur Euskal Herriko hainbat udalerritan

18:00ak arte 30 gradutik gorako tenperaturak izan dira non-nahi, eta txoko askotan 35etik gorakoak.

GRAFCAV1417. VITORIA, 11/08/2025.- Un hombre y su perro se refrescan este lunes en el parque de Olarizu del anillo verde de Vitoria en una jornada en la que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar mañana martes en toda Euskadi una alerta naranja por las altas temperaturas que se están registrando en esta ola de calor. EFE/ L. Rico

Gizon bat eta bere txakurra, Gasteizko Olarizu parkean freskatzen. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bero boladak 40 gradutik gorako tenperaturak utzi ditu gaur Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) 20 bat udalerritan, batez ere Araban, eta beroenak Laudion (Araba) eta Arrasaten (Gipuzkoa) izan dira , 42 gradukoak bietan. Tuteran (42,2), Tafallan eta Lizarran (Nafarroa) ere 40 graduko muga gainditu dute, AEMETen arabera. Urepelen (Nafarroa Beherea) 40,6 gradu izan dira.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja ezarri du gaur arratsaldeko ordu bata eta zazpiak bitartean Araban muturreko tenperaturengatik, eta abisu horia seiak arte Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Bihar, asteartea, alerta laranja izango da EAE osoan.

Astelehen honetako 18:00ak arte, 30 gradutik gorako balioak izan dira non-nahi,  35etik gorako puntu askorekin eta 40tik gorako 20 bat udalerrirekin.

GRAFCAV1416. VITORIA, 11/08/2025.- Un hombre corre por el anillo verde de Vitoria en una jornada en la que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar mañana martes en toda Euskadi una alerta naranja por las altas temperaturas que se están registrando en esta ola de calor. EFE/ L. Rico

Gardeako estazio meteorologikoak (Laudio) 42 gradu markatu ditu. 40tik gorako tenperaturak izan dira Saratxon (Amurrio) 41,7 ºC, Agurainen 41,3 ºC, Ilarduian 40,9 ºC, Arkautin (Gasteiz) 40,7, Zanbranan 40,5, eta Sarrian eta Eturan 40,2.

Gipuzkoan bost udalerri izan dira 40 gradutik gorakoak: Arrasaten merkurioa 42 ºCra igo da, San Prudentzion (Bergara) 41,8ra, Estandan (Beasain) 40,9ra, Oñatin 40,2ra eta Urkulun (Aretxabaleta) 40,1era.

Bizkaiari dagokionez, maximoa Balmasedan izan da, 41,9 graduko tenperaturarekin. Orozkon 41,7 ºC, Igorren 41 ºC eta Sodupen, Zallan eta Aretan 40,1 ºC harrapatu dituzte.

