La flotilla que partió de Barcelona rumbo a Gaza se ve obligada a regresar por el mal tiempo

La veintena de barcos que zarpó este domingo desde Barcelona con ayuda humanitaria para Gaza no ha podido avanzar debido al fuerte temporal y se ha visto obligada a regresar al litoral barcelonés.

La Global Sumud Flotilla, formada por 22 embarcaciones y más de 300 personas de 44 países, había iniciado ayer su travesía hacia la Franja con el objetivo de denunciar el genocidio y el bloqueo israelí, y trasladar alimentos y medicamentos. Entre los tripulantes viajan también cuatro ciudadanos vascos.

La organización celebrará una reunión este lunes para decidir cuándo retoman la expedición, que "seguramente será por la tarde", según han explicado fuentes de ERC, que cuenta con representantes políticos en la flotilla.

El domingo unas 5.000 personas se concentraron en el Moll de la Fusta para despedir a la flotilla, que cuenta con el apoyo de activistas y personalidades como Greta Thunberg, Ada Colau, Liam Cunningham, Eduard Fernández y Tadhg Hickey.

Delegación vasca

Una delegación vasca participa en la flotilla humanitaria, y la plataforma Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria ha anunciado que cuatro ciudadanos vascos participarán físicamente a bordo de los barcos, aunque han preferido no dar la identidad de los participantes "por seguridad, ya que es peligroso por las posibles represalias israelíes".

Desde el ámbito político, EH Bildu se desplazó este domingo a Barcelona para secundar su apoyo a la flotilla internacional que se dirige a Gaza.

"La causa palestina es nuestra propia causa; es la causa de todos los pueblos que luchan por decidir libremente su futuro", ha recalcado la parlamentaria Amancay Villalba.