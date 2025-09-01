GAZA ERASOPEAN

Bartzelonatik Gazara abiatu zen flotillak itzuli behar izan du, eguraldi txarragatik

Itsaso zakarraren ondorioz, ontziek ezin izan zuten aurrera egin eta Bartzelonako kostaldean jarraituko dute aroa hobetu arte.

EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan Bartzelonatik Gazarako laguntza humanitarioarekin itsasoratu diren hogei itsasontziek ezin izan dute aurrera egin, denborale zakarra dela eta, eta Bartzelonako kostaldera itzuli behar izan dute.

Global Sumud Flotilla 44 herrialdetako 22 ontzik eta 300 pertsonak baino gehiagok osatzen dute, eta atzo abiatu zen Gazara bidean, Israelen genozidioa eta blokeoa salatzeko eta elikagaiak eta botikak eramateko.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, bilera egingo dute gaur bertan, erabakitzeko noiz ekingo dioten ibilbideari.

Igandean 5.000 pertsona inguru bildu ziren Moll de la Fustan flotillari agur esateko. Bertan, Greta Thunberg, Ada Colau, Liam Cunningham, Eduard Fernández eta Tadhg Hickey aktibisten eta pertsona ezagunen laguntza izan zuten.

Euskal ordezkaritza

Euskal ordezkaritza bat flotilla humanitarioan parte hartzen ari da, eta Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria plataformak iragarri du lau euskal herritarrek parte hartuko dutela ontzietan, baina nahiago izan dute parte-hartzaileak nor diren ez esatea "segurtasunagatik, arriskutsua baita Israelen balizko errepresaliak direla eta".

Politika arloari begiratuta, EH Bildu Bartzelonara joan zen nazioarteko flotillari babesa ematera. 

"Kausa palestinarra geure kausa da; etorkizuna askatasunez erabakitzeko borrokan ari diren herri guztien kausa da", azpimarratu du Amancay Villalba parlamentariak. 

