Global Sumud Flotilla Gazara bidean da jada, 22 ontzi eta 300 pertsona baino gehiagorekin
15:30ean abiatu da Bartzelonako portutik, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, Gazako genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. 5.000 pertsona inguru elkartu dira Bartzelonako portuan, flotillari babesa eman eta agurtzeko.
Global Sumud Flotilla atera da jada Bartzelonako portutik, Gazara janaria eta sendagaiak eraman eta Israelen "blokeoa eta genozidioa" salatzeko asmoz.
22 ontzi abiatu dira, eta gutxienez 44 herrialdetako ordezkariak daramatza, 4 euskal herritar tartean.
Ontziak 15:30ak aldera abiatu dira Bartzelonatik Gazarantz, eta irailaren 4an itsasontzi gehiago batuko zaizkie Tunisian.
5.000 pertsona inguru elkartu dira Bartzelonako portuan, Udaltzaingoaren arabera, flotillari babesa eman eta agurtzeko.
Global Sumud Flotillako antolatzaileek gaur goizean Bartzelonan eskaini duten prentsaurrekoan Greta Thunberg ekintzaile suediarrak azaldu duenez, "gero eta jende gehiagok zabaltzen ditu begiak Israelen ankerkeriaren aurrean".
Thunbergen ustez, "garrantzitsuena ez da flotillaren misioa", eta izututa agertu da "zuzenean transmititzen ari diren genozidioa gorabehera jendeak bere bizitzarekin jarrai dezakeelako, ezer gertatuko ez balitz bezala".
Prentsaurrekoan, ekimena babesten duten beste ekintzaile eta pertsona ezagun batzuk ere izan dira; Ada Colau, Liam Cunningham, Eduard Fernandez eta Tadhg Hickey, besteak beste.
Global Sumud Flotillaren antolatzaileetako bat den Thiago Avilak adierazi duenez, flotillaren misioa "mundu osoa Gazako genozidioaren aurka dagoela erakustea da".
Halaber, flotillaren aurkako edozein eraso "gerra-krimena" izango dela eta blokeoa hausteko itxaropena dutela esan du, Saif Abukeshek eta Mohamed Nadir Al-Nuri flotillaren antolatzaileekin batera egindako adierazpenetan.
"Blokeoa hautsiko dugula uste dugu, aurreko misio guztietan baino itsasontzi gehiago daramatzagu", zehaztu du Avilak.
Euskal ordezkaritza
Euskal ordezkaritza batek ere parte hartuko du flotilla humanitario horretan. Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria plataformak iragarri duenez, lau euskal herritar joango dira itsasontzi horietan. Ez dute horien izen-abizenen berri eman "segurtasunagatik, arriskutsua baita Israelen balizko errepresaliengatik".
Politika mundutik, EH Bilduren ordezkari talde bat Bartzelonara joan da igande honetan, arratsaldean Palestinara abiatuko den flotillari babesa adierazteko.
"Kausa palestinarra gure kausa da; etorkizuna askatasunez erabakitzeko borrokan ari diren herri guztien kausa da", azpimarratu du Amancay Villalba EH Bilduko parlamentariak.
Halaber, "nazioartearen epeltasun etsigarria" salatu du, eta zuzen-zuzenean transmititzen ari diren genozidioa egunetik egunera okerrera egiten ari dela ohartarazi du: "Israelek zigorrik gabe jokatzen jarraitzen du".
Mobilizazioak Euskal Herrian
Flotilla babesteko, jarduera ugari antolatu dituzte Euskal Herrian. Astelehenetik ostiralera, itxialdi-baraualdia egin zuten Gasteiz Txiki Alde Zaharreko Auzo Elkartearen lokalean, "palestinar herriak bizi duen egoera kritikoaz ohartarazteko". Baraualdiaren amaieran, ostiral eguerdian, manifestazioa egin zuten Artium Museotik abiatuta.
Irailaren 6an, beste itsas martxa bat izango da Bilboko itsasadarrean, Santurtzi eta Itsas Museoaren artean. Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herriak isilean parte hartzeko deia egin du.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Ukrainako Odesa hiriari eraso dio Errusiak, eta 29.000 etxebizitza argindarrik gabe utzi ditu
Halaber, gutxienez hiru zibil hil eta sei zauritu ditu azken 24 orduetan Donetsk eskualdearen aurka egindako erasoetan.
Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla
15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei.
Israelek 100 gazatar baino gehiago hil ditu larunbatetik, eta Gaza hiria suntsitzen jarraitzen du
2023ko urriaren 7an Hamasek egindako erasoari erantzunez Israelek Gazan erasoaldia hasi zuenetik, 63.000 pertsona hil eta 159.000 baino gehiago zauritu ditu.
SCOren goi-bilera Txinan, Putinen eta Indiaren parte-hartzearekin
Errusiako presidenteak Shanghaiko Elkarlan Erakundearen goi-bileran hasiko du Txinara egingo duen lau eguneko bisita ofiziala. Hainbat urtetako liskarren eta tentsioaren ostean, Txina eta India "lagunak eta bizilagun onak" izan behar direla esan dio Xi Jinping Txinako presidenteak Narendra Modi Indiako lehen ministroari igande honetan.
Ehunka lagun joan dira Euskal Herritik Bartzelonara igande honetan Gazara abiatuko den flotillari babesa ematera
Bart gauean autobusak atera dira euskal hiriburuetatik Gazako Zerrendara janaria eta sendagaiak eramateko eta Israelen blokeoa eta genozidioa salatzeko abiatuko den flotillari babesa ematera.
Abbasek eta palestinar kargudunek NBEren Batzar Nagusian parte hartzeko debekua berriro aztertzeko eskatu dio EBk AEBri
NBEren goi bilera irailaren 9an abiatuko da New Yorken, eta eztabaida orokorra 23tik 27ra bitartean egingo da. Bestalde, Kaja Kallas Europako Batasuneko Kanpo Politikako buruak onartu du Israeli jarri ahal dizkioten zigorren inguruan EBko kideen artean ikusten den zatiketak sinesgarritasun galera eragin duela Europako herritarren aurrean.
Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan
Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete. Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.
Palestinaren aldeko manifestazio jendetsua egin dute Veneziako Mostran
"Palestina libre" oihukatuz, Veneziako Mostraren inguruko kaleak hartu dituzte milaka lagunek arratsaldean. Palestinako banderak eta koloreak nonahi, eta genozidioa gelditzea eskatzeko pankarta ugari zeramatzatela, Israelek Gazan duen jokabidea salatzeko manifestazio jendetsua egin dute.
Israelek Yemengo huthien lehen ministroa hil du Sana hiriburuaren aurkako eraso batean
Israelgo Armadak ostegunean Sana hiriburuaren aurka egindako erasoan hil zen. Erasoaren unean Defentsa ministroa eta Estatu Nagusiko buruarekin bilera egiten ari zen, baina momentuz ez dute horien egoeraren berri eman.