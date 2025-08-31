GAZA ERASOPEAN

Global Sumud Flotilla Gazara bidean da jada, 22 ontzi eta 300 pertsona baino gehiagorekin

15:30ean abiatu da Bartzelonako portutik, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, Gazako genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. 5.000 pertsona inguru elkartu dira Bartzelonako portuan, flotillari babesa eman eta agurtzeko. 

Agentziak | EITB

Global Sumud Flotilla atera da jada Bartzelonako portutik, Gazara janaria eta sendagaiak eraman eta Israelen "blokeoa eta genozidioa" salatzeko asmoz.  

22 ontzi abiatu dira, eta gutxienez 44 herrialdetako ordezkariak daramatza, 4 euskal herritar tartean.

Ontziak 15:30ak aldera abiatu dira Bartzelonatik Gazarantz, eta irailaren 4an itsasontzi gehiago batuko zaizkie Tunisian.

5.000 pertsona inguru elkartu dira Bartzelonako portuan, Udaltzaingoaren arabera, flotillari babesa eman eta agurtzeko. 

Global Sumud Flotillako antolatzaileek gaur goizean Bartzelonan eskaini duten prentsaurrekoan Greta Thunberg ekintzaile suediarrak azaldu duenez, "gero eta jende gehiagok zabaltzen ditu begiak Israelen ankerkeriaren aurrean". 

Thunbergen ustez, "garrantzitsuena ez da flotillaren misioa", eta izututa agertu da "zuzenean transmititzen ari diren genozidioa gorabehera jendeak bere bizitzarekin jarrai dezakeelako, ezer gertatuko ez balitz bezala". 

Prentsaurrekoan, ekimena babesten duten beste ekintzaile eta pertsona ezagun batzuk ere izan dira; Ada Colau, Liam Cunningham, Eduard Fernandez eta Tadhg Hickey, besteak beste.

Greta Thunberg eta Global Sumud flotillako antolatzaileak, gaur goizean, Bartzelonan. Argazkia: EFEorganizada por la flotilla Global Sumud dentro de los actos organizados antes de la salida de la Flotilla Global Sumud este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir

Greta Thunberg eta Global Sumud Flotillaren antolatzaileak, gaur goizean, Bartzelonan. Argazkia: EFE

Global Sumud Flotillaren antolatzaileetako bat den Thiago Avilak adierazi duenez, flotillaren misioa "mundu osoa Gazako genozidioaren aurka dagoela erakustea da". 

Halaber, flotillaren aurkako edozein eraso "gerra-krimena" izango dela eta blokeoa hausteko itxaropena dutela esan du, Saif Abukeshek eta Mohamed Nadir Al-Nuri flotillaren antolatzaileekin batera egindako adierazpenetan.

"Blokeoa hautsiko dugula uste dugu, aurreko misio guztietan baino itsasontzi gehiago daramatzagu", zehaztu du Avilak.

Global Sumud ontzidiaren ontzietako bat igande honetan Bartzelonako portutik ateratzen. Argazkia: EFE

Global Sumud ontzidiaren ontzietako bat igande honetan Bartzelonako portutik ateratzen. Argazkia: EFE

Euskal ordezkaritza

Euskal ordezkaritza batek ere parte hartuko du flotilla humanitario horretan. Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria plataformak iragarri duenez, lau euskal herritar joango dira itsasontzi horietan. Ez dute horien izen-abizenen berri eman "segurtasunagatik, arriskutsua baita Israelen balizko errepresaliengatik".

Politika mundutik, EH Bilduren ordezkari talde bat Bartzelonara joan da igande honetan, arratsaldean Palestinara abiatuko den flotillari babesa adierazteko. 

"Kausa palestinarra gure kausa da; etorkizuna askatasunez erabakitzeko borrokan ari diren herri guztien kausa da", azpimarratu du Amancay Villalba EH Bilduko parlamentariak.

Halaber, "nazioartearen epeltasun etsigarria" salatu du, eta zuzen-zuzenean transmititzen ari diren genozidioa egunetik egunera okerrera egiten ari dela ohartarazi du: "Israelek zigorrik gabe jokatzen jarraitzen du".

Mobilizazioak Euskal Herrian

Flotilla babesteko, jarduera ugari antolatu dituzte Euskal Herrian. Astelehenetik ostiralera, itxialdi-baraualdia egin zuten Gasteiz Txiki Alde Zaharreko Auzo Elkartearen lokalean, "palestinar herriak bizi duen egoera kritikoaz ohartarazteko". Baraualdiaren amaieran, ostiral eguerdian, manifestazioa egin zuten Artium Museotik abiatuta.

Irailaren 6an, beste itsas martxa bat izango da Bilboko itsasadarrean, Santurtzi eta Itsas Museoaren artean. Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herriak isilean parte hartzeko deia egin du.

Global Sumud Flotilla, Palestinaren alde ontziak mundu osoan mugiaraziko dituen ekimena
BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
