GERRA GAZAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ehunka lagun abiatu dira Euskal Herritik Bartzelonara igande honetan Gazara aterako den ontzidiari babesa ematera

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bart gauean autobusak atera dira euskal hiriburuetatik Zerrendara janaria eta sendagaiak eramateko eta Israelek egiten duen blokeoa eta genozidioa salatzeko helburuz abiatuko den ontzidiari babesa ematera.

Igande honetan abiatuko da Bartzelonatik Gazara janari eta medikamentuekin
Gazako Zerrenda Israel Bilbo Bartzelona Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

El activista Thiago Ávila durante la presentación de las actividades en apoyo a la Global Sumud Flotilla este viernes en Barcelona EUROPA PRESS 29/8/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Igande honetan abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla

14:00ean atera dira berrogeita hamar ontzi inguruak, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die igandean Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan

Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete.  Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.
Gehiago kargatu