Igande honetan abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla
Berrogeita hamar ontzi inguru joango dira, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin.
Zibilak buru dituen flotilla bat abiatuko da igande honetan, abuztuak 31, Bartzelonatik Gazara, bertako herritarrei janaria eta sendagaiak eramatera eta Israelen "blokeoa eta genozidioa" salatzera. 50 ontzi inguru bilduko ditu, eta gutxienez 44 herrialdetako ordezkariak izango dira, euskal herritarrak tartean.
Global Sumud Flotillak bultzatutako ekimenak Gazarako "misio humanitario handiena" izatea aurreikusten du.
Lehenengo ontzi taldea abuztuaren 31n abiatuko da Bartzelonatik Gazarantz. Ondoren, irailaren 4an, itsasontzi gehiago batuko zaizkio Tunisian.
Global Movement to Gaza koaliziotik jakinarazi dutenez, ontziratzeko hautatu dituzten pertsonek prestakuntza espezifikoa jaso dute "indarkeriarik gabeko ekintzak, gatazkak modu baketsuan konpontzeko teknikak eta nautika" gaiak irakasteko, eta laguntza izango dute lehorrean. Gainera, lehentasuna izan dute mediku, ingeniari, mekanikari eta "bozgorailu mediatiko handia" duten kideek, politika alorreko pertsonek bereziki.
14:00etan
Global Sumud Flotilla 14:00etan irtengo da Bartzelonatik Gazako Zerrendara, eta Palestinaren aldeko mugimenduaren indarra erakutsi nahi du, "dozenaka itsasontzirekin", 44 herrialderen parte-hartzearekin eta milaka boluntariorekin.
Saïf Abukeshek Global Sumud Flotillaren bozeramaileak eman du horren berri Bartzelonan, Sant Jaume plazan, asteazkenean Gazako Zerrendako kazetarien hilketa gaitzesteko deitutako elkarretaratzean.
Abukeshen hitzetan, "35.000 pertsonak baino gehiagok" eskatu dute ekimenean parte hartzea.
"Ezin dugu onartu, Bartzelonako eta Kataluniako gizarte zibil eta herritar gisa, gure portuei buruz hitz egiten denean armen joan-etorriaz jardutea. Gure portuek giza eskubideak defendatu behar dituzte ", horren arabera.
Mobilizazioak Euskal Herrian
Euskal ordezkaritza batek ere parte hartuko du flotilla humanitario horretan, eta Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria plataformak iragarri duenez, lau euskal herritar joango dira itsasontzi horietan. Ez dute parte-hartzaileen izen-abizenen berri eman "segurtasunagatik, arriskutsua baita Israelen balizko errepresaliengatik".
Ontzidia babesteko jarduera ugari antolatu dira Euskal Herrian, eta astelehenetik ostiralera itxialdi-baraualdia egin dute Gasteiz Txiki Alde Zaharreko Auzo Elkartearen lokalean, "palestinar herriak bizi duen egoera kritikoaz ohartarazteko". Baraualdiaren amaieran, ostiral eguerdian, manifestazioa egin zuten Artium Museotik abiatuta.
Irailaren 6an, beste itsas martxa bat izango da Bilboko itsasadarrean, Santurtzi eta Itsas Museoaren artean. Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herriak isilean parte hartzeko deia egin du.
Politikagintzatik, EH Bilduren ordezkari talde bat Bartzelonara joango da igande honetan, Palestinako herriari eta "genozidioa salatzeko eta Palestinako lurralde okupatuak astintzen dituen drama humanitarioaren amaiera eskatzeko Euskal Herrian egiten ari diren ekimenei" babesa emateko.
