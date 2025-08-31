La Global Sumud Flotilla, preparada para partir con comida y medicamentos desde Barcelona hacia Gaza

La flotilla, impulsada por Global Sumud Flotilla, ya está preparada en el puerto de Barcelona para partir esta tarde hacia Gaza con comida y medicamentos, y con el objetivo de "poner fin al bloqueo" y al genocidio de Israel.

La iniciativa congregará a una veintena de embarcaciones y más de trescientas personas, con representación de al menos 44 países, entre los que también estarán cuatro ciudadanos vascos.

La primera tanda de barcos partirá a las 15:00 horas desde Barcelona en dirección a Gaza, a la que se unirá una segunda el 4 de septiembre desde Túnez y otros puntos.

La activista sueca Greta Thunberg ha afirmado este domingo en Barcelona, poco antes de partir a Gaza en la Global Sumud Flotilla, que cada día "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel".



En rueda de prensa junto a otros activistas y famosos que apoyan la iniciativa —Ada Colau, Liam Cunningham, Eduard Fernández y Tadhg Hickey—, ha añadido textualmente que lo más importante no es la misión de la flotilla, y se ha mostrado asustada al ver cómo la gente puede seguir su vida como si nada pasara ante un genocidio retransmitido en directo.