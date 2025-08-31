La Global Sumud Flotilla, preparada para partir con comida y medicamentos desde Barcelona hacia Gaza
La flotilla, impulsada por Global Sumud Flotilla, ya está preparada en el puerto de Barcelona para partir esta tarde hacia Gaza con comida y medicamentos, y con el objetivo de "poner fin al bloqueo" y al genocidio de Israel.
La iniciativa congregará a una veintena de embarcaciones y más de trescientas personas, con representación de al menos 44 países, entre los que también estarán cuatro ciudadanos vascos.
La primera tanda de barcos partirá a las 15:00 horas desde Barcelona en dirección a Gaza, a la que se unirá una segunda el 4 de septiembre desde Túnez y otros puntos.
La activista sueca Greta Thunberg ha afirmado este domingo en Barcelona, poco antes de partir a Gaza en la Global Sumud Flotilla, que cada día "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel".
En rueda de prensa junto a otros activistas y famosos que apoyan la iniciativa —Ada Colau, Liam Cunningham, Eduard Fernández y Tadhg Hickey—, ha añadido textualmente que lo más importante no es la misión de la flotilla, y se ha mostrado asustada al ver cómo la gente puede seguir su vida como si nada pasara ante un genocidio retransmitido en directo.
Uno de los organizadores de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila, ha dicho que la misión de la flotilla hacia Gaza "es el mundo entero contra el genocidio".
También ha asegurado que cualquier ataque contra la comitiva será "un crimen de guerra" y que confían en romper el bloqueo, en declaraciones a los medios junto con Saif Abukeshek y Mohamed Nadir Al-Nuri, también organizadores de la flotilla.
"De verdad creemos que romperemos el bloqueo, llevamos más barcos que en todas las misiones anteriores juntas", ha puntualizado Ávila.
Delegación vasca
Una delegación vasca participará en la flotilla humanitaria, y la plataforma Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria ha anunciado que cuatro ciudadanos vascos participarán físicamente a bordo de los barcos, aunque han preferido no dar la identidad de los participantes "por seguridad, ya que es peligroso por las posibles represalias israelíes".
Desde el ámbito político, EH Bildu se ha desplazado este domingo a Barcelona para secundar su apoyo a la flotilla internacional que se dirige a Gaza.
"La causa palestina es nuestra propia causa; es la causa de todos los pueblos que luchan por decidir libremente su futuro", ha recalcado la parlamentaria Amancay Villalba.
La parlamentaria de EH Bildu ha denunciado la "tibieza decepcionante de la comunidad internacional" y ha alertado que el genocidio televisado en directo empeora cada día: "Israel sigue actuando impunemente".
Movilizaciones en Euskal Herria
Como apoyo a esta flotilla, se han organizado varias actividades en Euskal Herria, que empezaron este pasado lunes en la capital alavesa, de mano de nueve activistas que hicieron un encierro ayuno en el local de la Asociación Vecinal del Casco Viejo, Gasteiz Txiki, para "alertar de la crítica situación que vive el pueblo palestino" y que terminó el viernes con una manifestación, a las doce y media del mediodía desde el Museo Artium.
Ya el 6 de septiembre habrá otra marcha marítima en la ría de Bilbao entre Santurtzi y el Museo Marítimo, en la que Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria ha llamado a participar en silencio, mientras "el pueblo de Gaza sufre un genocidio y una limpieza étnica".
Esta tarde parte una flotilla con comida y medicamentos desde Barcelona hacia Gaza
A las 15:00 horas partirán una veintena de embarcaciones, con representantes de al menos 44 países, entre los que habrá cuatro ciudadanos vascos, que acudirán con el objetivo de denunciar el genocidio y el bloqueo. José Manuel Albares, ha garantizado este sábado que el Gobierno de España ofrecerá "toda su protección diplomática y consular" a los ciudadanos españoles que participen en la flotilla.
