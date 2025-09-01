OFENSIVA SOBRE GAZA
La Global Sumud Flotilla va, nuevamente, rumbo a Gaza

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Global Sumud Flotilla Gazara bidean da berriro ere
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Tras regresar al puerto de Barcelona por el mal tiempo, ha vuelto a partir la noche del lunes, cuando las previsiones meteorológicas lo han permitido.

