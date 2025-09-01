GAZAREN AURKAKO ERASOA
Global Sumud Flotilla Gazara bidean da berriro ere

Global Sumud Flotilla badoa berriz BArtzelonatik Gazara
18:00 - 20:00
Global Sumud Flotilla, berriz ere, Gazara bidean
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eguraldi txarrak Bartzelonako portura itzularazi die, baina astelehen iluntzean ekin diote berriz ere Gazarako bideari, eguraldiaren aurreikuspenak hobetu ondoren.

