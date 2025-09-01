Concentración
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trabajadores de EITB se suman a la acción global de Reporteros sin Fronteras contra el asesinato de periodistas en Gaza

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EITBko langileek bat egin dute Gazako kazetarien hilketaren aurkako ekintza globalarekin

Última actualización

Más de 200 medios de comunicación de 50 países se han sumado este lunes a la movilización global impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.

Franja de Gaza Palestina Periodismo Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más