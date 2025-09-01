Kontzentrazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EITBko langileek bat egin dute Gazako kazetarien hilketaren aurkako ekintza globalarekin

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

50 herrialdetako 200 komunikabidek baino gehiagok bat egingo dute astelehen honetan Mugarik Gabeko Erreportariek (RSF) bultzatutako mobilizazio globalarekin, "Gazako kazetarien aurka propio egindako sarraskia" salatzeko eta atzerriko prentsari Zerrendan oztoporik gabe sartzen uztea eskatzeko.

Gazako Zerrenda Palestina Kazetaritza Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu