La coordinadora AEK ha abierto su campaña de matriculación para este curso en el que ampliará su oferta tradicional e incluirá clases gratuitas para padres y madres de alumnos y alumnas en los centros educativos de distintos municipios.



Los responsables de AEK en los distintos territorios de Euskadi, así como en Navarra e Iparralde han presentado este martes en Vitoria-Gasteiz el lema de su campaña de matriculación 'Euskara eroso ikasi eta bizi' con el que quieren trasladar la idea de que se debe aprender y vivir en euskera con comodidad.



Tras defender la necesidad de la gratuidad para todas las personas que quieran aprender euskera y en todos los niveles, han valorado los nuevos pasos que se han dado ya que hoy mismo el Gobierno Vasco ha incorporado el nivel A2 al programa de gratuidad, que se suma al A1 y C1.



También han anunciado que gracias a un acuerdo alcanzado con la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (UEMA), se ofrecerán cursos gratuitos para los progenitores de alumnado de varias localidades y se impartirán en los mismos centros escolares en los que estudian sus hijos e hijas.



Han animado a la ciudadanía a matricularse en los más de 100 euskaltegis de la coordinadora, en los que han adecuado su oferta con más horarios, niveles y modulaciones , además de impartir clases de euskera en empresas, ayuntamientos, y asociaciones, así como cursos online.