El Gobierno Vasco ampliará en el curso 2025-2026 la gratuidad del aprendizaje del euskera al nivel A2, dando así continuidad a las políticas de gratuidad puestas en marcha en cursos anteriores, para lo que destinará 4,86 millones de euros, un 52,9 % más que el año anterior.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy la convocatoria para subvencionar a estudiantes que estudien euskera en los niveles básicos A1-A2 y a jóvenes de entre 16 y 18 años que quieran mejorar su capacidad de comunicación en el nivel C1. El anuncio lo ha hecho la vicelehenadakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Según la consejera, el objetivo principal del programa de gratuidad es que el aprendizaje del euskera sea “más fácil y accesible para todas y todos”. Para el Gobierno Vasco, ha añadido, "el aprendizaje del euskera es estratégico para poder avanzar en el uso del euskera".

Este curso el número de alumnos de A1 ha aumentado un 30 % respecto al año anterior.