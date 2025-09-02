A2 mailaraino zabalduko dute euskara ikasteko doakotasuna datorren ikasturtean
A2 mailaraino zabalduko du Eusko Jaurlaritzak euskara ikasteko doakotasuna datorren ikasturtean. Modu horretan, aurreko ikasturteetan martxan jarritako doakotasun politikei jarraipena emango nahi dio Gasteizko Gobernuak, eta horretarako, 4,86 milioi euro bideratuko ditu, iaz baino % 52,9 euro gehiago.
Gaurko saioan onartu du Gobernu Kontseiluak A1-A2 oinarrizko mailetan euskara ikasten duten ikasleei eta C1 mailan komunikazio-gaitasuna hobetu nahi duten 16-18 urte bitarteko gazteei dirulaguntza emateko deialdia, eta batzarraren ondoren egin duen agerraldian eman ditu gaiari buruzko xehetasunak Ibone Bengoetxea Lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak.
Esan duenez, "doakotasun-programaren helburu nagusia euskara ikastea “errazagoa eta guztientzat eskuragarria” izatea da. “Gobernuarentzat euskara ikastea estrategikoa da, euskararen erabileran jauzia eman ahal izateko. Horregatik, euskara ikasteko bideak bermatzen, zabaltzen eta laguntzen jarraituko dugu”, erantsi du.
Lehendakariordearen arabera, "iazko ikasturtearekin alderatuta, aurtengo ikasturtean A1 mailako ikasle kopurua %30 igo da.
Doakotasun programa maila hauetan eskainiko da:
- A1 eta A2 mailak: ikastaroa doakoa izango da eta ikasleak ikasturte hasieran matrikularen zati txiki bat soilik ordainduko du, maila egiaztatzerakoan berreskuratzeko aukerarekin.
- C1 maila: 16-18 urte bitarteko gazteen euskarazko komunikazio-gaitasuna hobetzeko ikastaroa doan. Ikasleak ikasturte hasieran matrikularen zati txiki bat soilik ordainduko du , maila egiaztatzerakoan berreskuratzeko aukerarekin.
Bestalde, gaurko agerraldian Bengoetxeak iragarri du, hemendik aurrera, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) eskumena izango duela eskakizun asimetrikoak eta partzialak egiaztatzeko. Orain arte, simetrikoak egiaztatzen zituen soilik.
Haren hitzetan, "sektore publikoan sortzen ari diren eta sortuko diren hizkuntza-eskakizun berrien beharretara egokituko dira HABEren egiaztatze-prozesuak".
Horretarako, Euskal Sektore Publikoan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Dekretua (19/2024 Dekretua) aldatzeko prozedura abian jarri du Jaurlaritzak, agindu bidez. "Aginduan aldaketak egin ditugu, hizkuntza-eskakizun horiek edozein herritarrek egiaztatu ahal ziateko, HABEren azterketa deialdietan".
